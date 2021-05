Argentina: ex pilota Reutemann ricoverato, grave emorragia

BUENOS AIRES, 9 MAG - L'ex pilota argentino della Ferrari (1976-1978) Carlos Reutemann è stato trasferito ieri d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a quella di Rosario per un aggravamento delle sue condizioni cliniche legate ad una emorragia interna che i sanitari non sono stati per il momento in gradi di controllare. Reutemann, che ha 79 anni ed è peronista, è stato anche per due volte governatore di Santa Fe, mentre è dal 2003 senatore della repubblica. Mercoledì scorso, riferisce il quotidiano Clarin, si è sentito male e si è presentato in una clinica di Santa Fe per controlli medici. Il giorno successivo le sue condizioni sono peggiorate con la manifestazione di una emorragia interna che ha richiesto un ricovero cautelare in una unità di rianimazione. Le sue condizioni, ha aggiunto il giornale, sono continuate a peggiore per cui il team medico che lo assiste ha deciso il suo trasferimento ad un centro specializzato di Rosario, di fronte ad una "nuova emorragia all'apparato digestivo e ad uno scompenso emodinamico con pressione bassa". L'emorragia, ha infine indicato un comunicato della clinica di Santa Fe, ha prodotto "un peggioramento dei parametri biochimici", per cui "si è deciso il trasferimento al Sanatorio Parque de Rosario che lo assisterà con specifici studi diagnostici ed eventuali cure". (ANSA).