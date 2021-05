Polizia disperde raduno notturno a Bruxelles, scontri

BRUXELLES, 09 MAG - Momenti di tensione ieri notte a Bruxelles dopo che diverse centinaia di persone, in maggioranza giovani, si erano radunati in Place Flagey, luogo abituale di ritrovo, nella prima giornata della riapertura di bar, ristoranti e delle terrazze nel paese e per festeggiare la fine del coprifuoco. La polizia è intervenuta e - stando a quanto riportano i principali quotidiani locali - non sono mancati gli scontri con lanci di oggetti verso le forze dell'ordine che hanno mobilitato anche una autopompa. (ANSA).