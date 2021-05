Libia: Guterres, serve meccanismo per uscita mercenari

IL CAIRO, 08 MAG - Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha sottolineato la necessità di trovare un meccanismo efficace per espellere mercenari e forze straniere dalla Libia. Come segnala oggi il sito dell'emittente Lpc, la sottolineatura è venuta ieri durante un incontro di Guterres con i rappresentanti degli Stati membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. La discussione si è concentrata su una serie di questioni, tra cui la situazione in Libia, Yemen e Medio Oriente, in particolare alla luce degli sviluppi in Palestina e degli eventi della moschea Al-Aqsa. (ANSA).