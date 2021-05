Documentario ambasciata su Museo di Teheran e opere italiane

ROMA, 08 MAG - L'incredibile storia del Museo di Arte Contemporanea di Teheran (TMoCA) è stata raccontata nel nuovo episodio della serie "Domus Eyes on Iran", prodotta dall'ambasciata italiana in Iran in collaborazione con la rivista di architettura e design Domus. Disegnato all'epoca dello Shah Pahlavi negli anni '70 dal cugino della regina Farah Diba, l'architetto Kamran Diba, il TMoCA nasce con l'obiettivo di raccogliere e valorizzare l'arte di giovani artisti iraniani. Il museo ha poi raccolto una formidabile collezione di arte contemporanea tanto da essere considerato al primo posto tra i Musei extra-europei e nordamericani per valore della collezione di arte moderna e contemporanea occidentale che ospita al suo interno. Nel corso dell'episodio è possibile ascoltare direttamente dalle parole di Kamran Diba, che nel 1977 ne è divenuto anche il primo Direttore, l'affascinante genesi del museo. L'episodio, presentato in una serata ospitata dall'Ambasciatore d'Italia a Teheran Giuseppe Perrone, presenta altresì i gioielli di arte italiana nella capitale iraniana, a partire da quelli nella collezione del museo, tra cui la strepitosa "Tenda Verde" di Michelangelo Pistoletto, uno dei pezzi più pregiati della serie "Cavallo e Cavaliere" di Marino Marini, fino alle iconiche sculture di bronzo di Boccioni (dalla serie "Forme uniche della continuità nello spazio") e Pomodoro (dalla serie "La Sfera"). La serie "Domus Eyes on Iran", giunta al sesto episodio, riprende articoli pubblicati dalla rivista Domus a partire dagli anni '40 del secolo scorso, ricostruendo una storia di collaborazione e scambio tra Italia e Iran che non si è mai interrotta. Il documentario sul museo, intitolato "The Tehran's Contemporary Museum. The Anti-Monument", e i precedenti episodi della serie sono visibili sulle piattaforme social dell'Ambasciata d'Italia a Teheran. (ANSA).