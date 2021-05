Francia, arrestati tre neonazisti che progettavano attentato

PARIGI, 08 MAG - Stavano progettando un attacco a una loggia massonica, ma la polizia li ha arrestati prima che potessero metterlo a segno: tre membri di un piccolo gruppo neonazista sono finiti in manette nella Francia orientale e sono stati posti in custodia cautelare, secondo quanto riferisce una fonte giudiziaria. I tre sospetti, due uomini di 29 e 56 anni e una donna di 53, sono stati incriminati per "associazione criminale terroristica". (ANSA).