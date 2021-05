Vaccini: Spagna, scattano i piani per gli under 60

MADRID, 07 MAG - Sono già scattati in diverse regioni della Spagna i piani di vaccinazione contro il covid della popolazione generale al di sotto dei 60 anni. Secondo l'agenzia di stampa Efe, tra le prime ad aver iniziato ci sono Murcia e Madrid, mentre altre comunità hanno iniziato a dare appuntamenti ai pazienti e altre ancora contano di partire la settimana prossima. In precedenza, tra gli under 60 solo appartenenti a categorie prioritarie come sanitari o professori erano già stati vaccinati. Dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Sanità si apprende che hanno ricevuto almeno una dose 13,2 milioni di persone (il 28% della popolazione), mentre ne sono state già iniettate due a quasi 6 milioni (12,6%). L'83,5% degli over 60 ha già ricevuto una dose, il 38% le due dosi. Nel frattempo, ieri sono state superate di nuovo le 550.000 dosi somministrate in 24 ore, dopo il record assoluto del giorno precedente (oltre 573.000). Intanto, l'incidenza dei contagi torna sotto i 200 casi ogni 100.000 contagi negli ultimi 14 giorni, fermandosi a 198,6.(ANSA).