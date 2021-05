Usa: sondaggio, maggioranza a favore passaporto vaccinale

NEW YORK, 07 MAG - La maggioranza degli americani è a favore del passaporto vaccinale, soprattutto per i viaggi aerei ed eventi con grandi assembramenti come concerti o incontri sportivi. Lo rivela un'indagine della Gallup. In particolare il 57% vorrebbe l'obbligo del passaporto vaccinale per i viaggi aerei, il 55% per concerti ed eventi sportivi, tuttavia il consenso cala quando si parla di luoghi di lavoro, con il 45% a favore, soggiorni in alberghi (44%) e ristoranti al chiuso (40%). (ANSA).