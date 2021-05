Museo delle cere di Parigi prepara riapertura con Joe Biden

PARIGI, 07 MAG - Il Musée Grévin, il celebre museo delle cere di Parigi, riaprirà le porte il 19 maggio alle ore dieci con un nuovo arrivato, Joe Biden. La statua in cera del presidente Usa verrà sistemata nell'ufficio ricostituito dell'omologo francese, Emmanuel Macron, in occasione di una "visita ufficiale per festeggiare la riapertura del Museo Grévin e dei luoghi di cultura", spiegano i responsabili del museo citati dalla France Presse. E' stata invece smontata e portata via, nei mesi scorsi, la statua dell'ex presidente Usa, Donald Trump. Dopo una chiusura di oltre sei mesi, Grévin riaprirà le porte con un massimo di 200 visitatori, con uno spazio minimo di 8 metri quadrati a persona, cinque volte meno che la capienza abituale. (ANSA).