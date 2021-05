Archie ha 2 anni, gli auguri della regina a Meghan e Harry

LONDRA, 06 MAG - Messaggio di auguri pubblico della regina Elisabetta, oggi, per il secondo compleanno del piccolo bisnipote Archie, primogenito di Meghan e Harry. "Gli auguri di un secondo compleanno molto felice ad Archie Mountbatten-Windsor", si legge nel cartoncino virtuale diffuso dalla 95enne sovrana e bisnonna a nome di tutto il casato attraverso il profilo social della Royal Family: accompagnato da una bella foto d'archivio dei duchi di Sussex con Archie appena nato. Il messaggio è stato ritwittato sia dal padre di Harry, l'erede al trono Carlo, sia dal fratello maggiore William e dalla sua consorte Kate sui rispettivi profili. Come un segnale di vicinanza dopo le recriminazioni rivolte di recente nei loro confronti dal duca di Sussex sulla scia del traumatico strappo dei mesi scorsi dalla famiglia reale e dal trasferimento negli Usa, seguiti dall'intervista a Oprah Winfrey sulla Cbs americana nella quale Harry e Meghan hanno poi adombrato fra l'altro un riferimento a qualche commento di sapore razzista sfuggito a suo tempo ad almeno un anonimo membro della dinastia. Il principe Carlo, nonno del piccolo, e la consorte Camilla hanno inoltre diffuso un messaggio autonomo di auguri dal loro account per il compleanno di oggi: "Buon compleanno ad Archie, che oggi compie 2 anni", vi si legge, con l'aggiunta dell'inconina d'una torta e di una foto in bianco e nero che ritrae Harry con in braccio il primogenito e lo stesso Carlo mentre osserva il bambino con tenerezza. Il secondogenito di Carlo e Diana e la moglie, ex attrice Usa di madre afroamericana, festeggeranno la ricorrenza odierna nella loro attuale residenza presso Los Angeles, in California. Meghan, che è incinta e ormai prossima al parto, dovrebbe dare entro le prossime settimane ad Archie una sorellina. (ANSA).