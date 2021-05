Sassoli, un bambino su 5 a rischio povertà in Europa

BRUXELLES, 06 MAG - "Più di un bambino su cinque in Europa è a rischio di povertà ed esclusione sociale. Il Parlamento europeo crede fermamente che la Garanzia europea per l'infanzia sia il modo per invertire questo fenomeno". Così il presidente dell'Europarlamento David Sassoli su Twitter. Il Social Summit Ue di Porto "deve essere un'opportunità per sostenere maggiori investimenti nel sociale per ogni bambino", conclude Sassoli. (ANSA).