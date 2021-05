Brasile: strage al nido, commozione in messa per le vittime

BRASILIA, 05 MAG - C'è ancora incredulità e sconcerto, in Brasile, il giorno dopo il massacro avvenuto in un asilo nido a Saudades, cittadina di diecimila abitanti nella regione meridionale del Paese. Stamani, durante una straziante cerimonia collettiva, sono stati velati i corpi dei tre bambini sotto i due anni, di una loro maestra e di una assistente della scuola dell'infanzia rimaste uccise nel tragico attacco a colpi di machete commesso da un adolescente. Parenti e residenti della piccola comunità hanno reso omaggio alle vittime nella palestra del centro espositivo Theobaldo Hermes, dove si è svolta anche una messa. L'aggressore, un 18enne, ieri attorno alle 10 è arrivato in bicicletta all'asilo nido comunale, Pro Infancia Aquarela, dove gli è stato impedito di entrare dalla maestra Keni Adriane Aniecevski, di 30 anni, in seguito accoltellata dal giovane e morta sul posto, ha informato il commissario Jeronimo Marcal Ferreira. lLassassino è quindi entrato in una aula dove ha accoltellato quattro bambini, tre dei quali sono morti, e un altro ha riportato gravi ferite, oltre a un'assistente educativa, Mirla Armanda Renner Costa, di 20 anni, che è stata trasportata ancora viva in ospedale, dove è successivamente deceduta. Le altre vittime sono Ana Bela Fernandes, di 1 anno e 8 mesi, Sarah Luiza Mahle Sehn, di 1 anno e 7 mesi, e Murilo Massing, di 1 anno e 9 mesi. L'omicidio in serie ha causato dolore e scompiglio nella bucolica Saudades, un paesino di 9.800 anime nell'entroterra dello Stato meridionale di Santa Catarina, a circa 600 km dalla capitale Florianopolis, dove sono stati decretati tre giorni di lutto. Il killer non ha precedenti penali e a casa sua sono stati trovati 11mila reais (circa 1.800 dollari), oltre a diverse armi da taglio appena comprate. (ANSA).