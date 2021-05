Sudafrica: incendio in reparto Covid, muoiono due pazienti

ROMA, 04 MAG - Due pazienti hanno perso la vita in un incendio scoppiato in Sudafrica nell'ospedale FH Odendaal, nella provincia di Limpopo. Lo riferiscono i media locali, specificando che una delle vittime era un detenuto condannato all'ergastolo in cura nella struttura ospedaliera. Secondo quanto riportato, l'incendio è iniziato in un reparto Covid-19 e si è diffuso in altre parti dell'edificio. Un paziente "era gravemente malato ed è stato ricoverato in stato di semi-coscienza la notte precedente. Stavano cercando di stabilizzarlo nel caso avessero dovuto mandarlo" altrove, ha detto il funzionario sanitario Phophi Ramathuba, citato dal sito web dell'Independent Online. Le autorità stanno indagando sulla causa dell'incendio. (ANSA).