Onu: Blinken a riunione virtuale Consiglio Sicurezza venerdì

NEW YORK, 04 MAG - Il segretario di Stato americano Antony Blinken parteciperà venerdì a una riunione virtuale del Consiglio di Sicurezza dell'Onu presieduta dal ministro degli esteri cinese Wang Yi sul rafforzamento della cooperazione globale e il ruolo chiave delle Nazioni Unite nello sfruttare l'azione internazionale per affrontare i conflitti e le crisi del mondo. Lo ha detto l'ambasciatore cinese al Palazzo di Vetro, Zhang Jun, affermando che l'incontro e' la "prima priorita'" del mese di presidenza di turno di Pechino. "Sta diventando sempre più evidente che nell'affrontare le attuali crisi globali, il multilateralismo rappresenta la giusta via d'uscita", ha precisato Zhang. (ANSA).