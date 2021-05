Di Maio a Timmermans, 'pieno sostegno al Green Deal europeo'

ROMA, 04 MAG - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ha incontrato ieri, prima di partire per la riunione dei ministri degli Esteri del G7 in programma oggi e domani a Londra, il vice presidente esecutivo della Commissione europea e commissario per il Clima, Frans Timmermans. Al centro del loro colloquio - si legge in una nota della Farnesina - i temi ambientali e la Conferenza sul futuro dell'Europa. Di Maio ha innanzitutto ribadito il pieno sostegno italiano al Green Deal europeo, strumento fondamentale per la protezione dell'ambiente e grande opportunità per la crescita economica in un momento cruciale per la ripresa dell'economia europea. Al riguardo, il titolare della Farnesina ha evidenziato come l'Italia abbia lavorato ad un Pnrr particolarmente ambizioso sul tema dell'ambiente, a cui sono destinati circa 60 miliardi di euro, ossia oltre il 40% delle risorse a disposizione, con l'obiettivo di rendere più sostenibile la nostra economia. L'Italia, ha ricordato Di Maio, ha inoltre posto il nesso Energia-Clima al centro della sua presidenza G20, al fine di favorire la neutralità climatica e promuovere l'innovazione tecnologica. Il ministro si è poi soffermato sull'impegno dell'Italia nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, sottolineando come questa dovrà concentrarsi sulle priorità dei cittadini dell'Unione europea, dando quindi importanza preminente ai contributi provenienti della società civile e dai Parlamenti nazionali e ascoltando i giovani. (ANSA).