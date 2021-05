Covid: media, Delhi chiede l'intervento dell'esercito

ROMA, 03 MAG - Il governo di Delhi ha chiesto al ministro della Difesa indiana l'invio dell'esercito per realizzare e gestire nuove strutture sanitarie da 10 mila posti letto con l'ossigeno e mille in terapia intensiva. Lo riporta il quotidiano indiano The Indian Express. La richiesta, inviata domenica dal vicepremier di Delhi, Manish Sisodia, è all'esame del Ministro della Difesa Rajnath Singh, sottolinea il giornale. (ANSA).