Francia: morti 3 sciatori travolti da una valanga

PARIGI, 03 MAG - Tre sciatori sono morti questa mattina travolti da una valanga nel Massif des Ecrins, nelle Alpi francesi. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, i tre escursionisti sono stati travolti da una slavina in un canalone situato a circa 3.200 metri di altitudine, in prossimità del rifugio Adèle Planchard, comune di Villar d'Arène, nel dipartimento di Hautes-Alpes. "Un'operazione di soccorso è ancora in corso nel Massif des Ecrins, nel settore Grande Ruine. Una valanga ha travolto tre persone, una guida e due clienti", ha riferito alla France Presse il procuratore della Repubblica di Gap, Florent Crouhy, aggiungendo che "le tre vittime sono decedute". La procura ha aperto un'inchiesta per "omicidio colposo". (ANSA).