Francia chiede archiviazione per ruolo in massacri Ruanda

PARIGI, 03 MAG - La procura di Parigi chiede di archiviare l'inchiesta sulla presunta inazione di cui è stato accusato l'esercito francese rispetto ai massacri di Bisesero, nel giugno 1994, durante il genocidio dei Tutsi in Ruanda: é quanto riferiscono fonti vicine al dossier, citate dalla France Presse La decisione finale spetta ora ai giudici. Al momento, i cinque ufficiali generali dell'operazione Turquoise colpiti dall'inchiesta non risultano indagati. Secondo la stampa francese, questo significa che i magistrati dovrebbero a rigor di logica optare per il non luogo a procedere, a meno che non decidano di rilanciare l'inchiesta, come richiesto di recente da diverse associazioni e superstiti dopo la pubblicazione del rapporto Duclert sul ruolo avuto dalla Francia in Ruanda. (ANSA).