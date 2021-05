India, al via la vaccinazione di tutti gli adulti

ROMA, 03 MAG - L'India apre alla vaccinazione per tutti gli adulti nel Paese, nel tentativo di fermare l'impennata esponenziale di casi di Covid-19 cha ha portato ad un totale di quasi 20 milioni di casi. Lo riferisce il Guardian. Si tratta di un'impresa titanica per la popolosa India dove soltanto una piccolissima parte della popolazione può permettersi l'accesso a strutture private per ottenere il siero anti-Covid, ciò vuol dire che gli Stati e il governo federale avranno il compito di vaccinare 900 milioni di cittadini. Stando al conteggio della Johns Hopkins University, i contagi totali in India sono 19,57 milioni. (ANSA).