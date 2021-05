Usa: Hillary Clinton promuove a Biden, merita volto alto

NEW YORK, 02 MAG - Joe Biden merita il voto più alto, "una A per i suoi primi 100 giorni". Lo afferma l'ex segretario di Stato Hillary Clinton. Biden ha "mostrato come un presidente si deve comportare alla Casa Bianca, negli Stati Uniti e nel mondo - ha spiegato Clinton -. Ha innescato azioni positive, ha messo soldi nelle tasche degli americani con l'American Rescue Plan ed è riuscito a centrare l'obiettivo dei 200 milioni di vaccini in 100 giorni. Abbiamo un presidente maturo e con esperienza". (ANSA).