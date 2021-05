India: New Delhi estende lockdown fino al 10 maggio

ROMA, 02 MAG - A New Delhi e in tutto il suo territorio il lockdown sarà esteso di una settimana, fino al 10 maggio, a causa del continuo aumento dei casi di coronavirus e dell'emergenza negli ospedali. Lo ha twittato il governatore della regione Arvind Kejriwa, secondo quanto riportato dalla Cnn. La capitale indiana, come la maggior parte del continente, è travolta da un'ondata di Covid senza precedenti. Ieri otto persone ricoverate nell'ospedale Batra di New Delhi sono morte dopo che la struttura ha esaurito l'ossigeno. La metropoli ha registrato 27.047 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 375 morti. (ANSA).