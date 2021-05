1 Maggio: 150mila in piazza in Francia, tensioni a Parigi

ROMA, 01 MAG - Il secondo Primo Maggio celebrato con la pandemia in Francia vede quest'anno il ritorno delle manifestazioni di piazza e dei cortei dopo lo stop dello scorso anno a causa del covid-19: alle 18 la Confederation Generale du Travail (Cgt), la principale sigla sindacale in Francia, conta 150mila partecipanti ai raduni in tutto il Paese, 25mila a Parigi dove si sono registrate anche tensioni e 34 fermi, stando a Le Parisien. Il quotidiano della capitale francese fa riferimento in particolare alle provocazioni di alcuni facinorosi fin dall'inizio della manifestazione, nel primo pomeriggio, che hanno portato all'uso di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, il corteo è rimasto poi bloccato per due ore. Si segnalano inoltre alcune vetrine in frantumi lungo il tragitto della manifestazione e l'utilizzo di cannoni ad acqua per disperdere la folla nella zona di Place de la Nation. Il ministero francese dell'Interno fa sapere che il totale dei fermi a Parigi è di 34. (ANSA).