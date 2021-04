Corea Nord: 'Kim fa giustiziare funzionario per nuovo ospedale'

PECHINO, 01 MAG - Kim Jong-un avrebbe fatto giustiziare un funzionario colpevole di aver importato dalla Cina, e non dall'Europa come gli era stato chiesto, le attrezzature mediche per il nuovo grande ospedale in costruzione a Pyongyang. La struttura, che avrebbe dovuto essere inaugurata lo scorso ottobre, è destinato a essere il fiore all'occhiello della sanità nordcoreana. Per questo motivo, secondo i media sudcoreani, Kim avrebbe disposto l'acquisto della migliore attrezzatura invece di quella a basso costo provieniente dalla Cina. A farne le spese della manca esecuzione degli ordini sarebbe stato un vicedirettore del ministero degli Esteri. I lavori del Pyongyang General Hospital furono inaugurati dallo stesso leader supremo a marzo dello scorso anno, con l'obiettivo di ultimarli a ottobre. Il ritardo, secondo il Daily NK di Seul, sconterebbe soprattutto la pandemia del Covid-19. Il Nord non ha ufficialmente denunciato alcun caso di infezione, ma le restrizioni draconiane preventive approvate dallo Stato eremita avrebbero bloccato gran parte delle attività del Paese. (ANSA).