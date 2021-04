Kenya, noto medico contrario ai vaccini muore di Covid

ROMA, 30 APR - Un noto medico del Kenya, contrario ai vaccini per combattere Covid-19 e che credeva in teorie del complotto, è morto dopo aver contratto il virus. Lo riporta la Bbc, specificando che Stephen Karanja sosteneva che non fosse necessario vaccinare i kenioti contro Covid-19, preferendo all'immunizzazione l'inalazione di vapore e un cocktail di farmaci, tra i quali idrossiclorochina e zinco. Il medico aveva anche diffuso teorie del complotto, tirando in ballo anche il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, e un presunto disegno di controllo della popolazione. Karanja è morto ieri in un ospedale privato della capitale, Nairobi. Attualmente sono stati vaccinati oltre 800 mila kenioti, senza particolari segnalazioni di gravi effetti collaterali. Il Paese registra a oggi 158.821 contagi e 2.707 decessi. (ANSA).