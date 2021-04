Biden sul prato della Casa Bianca coglie un fiore per Jill

ROMA, 30 APR - Il Marine One può aspettare un momento per uno dei gesti più romantici visti negli ultimi tempi all'ombra della Casa Bianca: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la first lady Jill si apprestano a salire sull'elicottero presidenziale che li porterà ad Atlanta, in Georgia, quando lungo i pochi metri di tragitto sul prato della residenza il commander in chief si ferma e si china per cogliere un fiore: è un soffione, simbolo evanescente della primavera, che porge a Jill. Il momento -e l'immagine- non sfugge ai fotografi accreditati, rimbalza sui social ed è subito notizia. Ovvero l'occasione per i media negli Usa di ricordare il lato romantico di questo presidente 78enne, che ad agosto della moglie Jill, sposata 43 anni fa, aveva detto in un'intervista alla Cbs: "La adoro. Ora sembrerò davvero stupido, ma quando scende le scale e la guardo il mio cuore ancora si ferma per un attimo". (ANSA).