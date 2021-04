Israele: Netanyahu, lutto nazionale domenica

TEL AVIV, 30 APR - Il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato lutto nazionale in Israele domenica per i fatti luttuosi del Monte Meron. "Ci uniremo tutti nel dolore delle famiglie e in preghiera per i feriti", ha aggiunto dopo aver finito la visita sul luogo del disastro. "Ci sono state qui scene strazianti: persone schiacciate a morte, inclusi bambini. Gran parte dei morti ancora non sono stati identificati". "E' stato - ha concluso - uno dei peggiori disastri nella storia del paese. L'operazione veloce di salvataggio ha evitato un bilancio ancora più pesante". (ANSA).