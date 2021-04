Covid: in Olanda da oggi revocato il coprifuoco

BRUXELLES, 28 APR - Il coprifuoco introdotto nei Paesi Bassi lo scorso 23 gennaio, per rallentare la diffusione del coronavirus, si è ufficialmente concluso oggi alle 4.30 del mattino. In base alla misura, imposta per la prima volta nel Paese dalla seconda guerra mondiale, agli olandesi veniva chiesto di rimanere al chiuso per tutta la notte dalle 21, orario poi posticipato alle 22, fino alle prime ore del mattino. I trasgressori rischiavano una multa di 95 euro se venivano sorpresi all'aperto, ad eccezioni di motivi di lavoro o per emergenze. Secondo quanto scrive la stampa locale l'addio al coprifuoco non è l'unica novità in vigore da oggi. Dopo mesi di restrizioni - riferisce il quotidiano nazionale De Telegraaf - gli olandesi potranno anche fare di nuovo acquisti alla vecchia maniera, senza dover essere obbligati a prendere un appuntamento. Inoltre i bar e i ristoranti potranno riaprire, ma solo in esterno, da mezzogiorno e fino alle sei del pomeriggio. Ai tavoli sarà possibile consumare con un massimo di due persone, o di più se si fa parte dello stesso nucleo familiare. (ANSA).