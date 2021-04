Terrorismo: Scalzone, 'sciopero della fame per i compagni'

PARIGI, 28 APR - "L'unica risposta è uno sciopero della fame di tutti noi. Siamo in tanti a sostenere i nostri compagni e più saremo meglio sarà. Altrimenti non ci potremo più guardare nello specchio": lo ha detto all'ANSA Oreste Scalzone, ex leader di Potere Operaio, da sempre punto di riferimento della comunità degli ex aderenti alla lotta armata in Italia rifugiati in Francia. (ANSA).