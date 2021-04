Glisenti, Expo avrà oltre 25 mln visitatori, anche collegati

ROMA, 27 APR - "Questa sarà un'Expo ibrida, digitalizzata, e quindi partecipata da milioni di persone anche da casa loro. La mia previsione è che avremo anche più di 25 milioni di visitatori" che era l'obiettivo degli organizzatori emirati, "non tutti di persona, certo, ma molti di più che saranno collegati". Lo ha detto il Commissario per l'Italia a Expo Dubai, Paolo Glisenti, a margine dell'inaugurazione del Padiglione italiano. In tempo di pandemia, "questo può sembrare paradossale, ma non credo che lo sia", ha aggiunto. "Anche il nostro padiglione può collegarsi continuamente, può far partecipare studenti, docenti, scienziati, dibattiti, concerti di orchestre che suoneranno in Italia e saranno proiettati qui in tempo reale - ha spiegato Glisenti- . Non è un padiglione da contemplare, ma da vivere". "Molti visitatore verranno anche solo per vedere il David ed è l'Italia globale che gira per il mondo", ha concluso. (ANSA).