Biden verso stretta evasione super ricchi e grandi aziende

WASHINGTON, 27 APR - Il presidente americano Joe Biden dichiara guerra all'evasione fiscale da parte dei super ricchi e delle grandi società ed è pronto dare all'agenzia del fisco americano (Irs) ulteriori risorse per 80 milioni di dollari e maggiori poteri. Lo riporta il New York Times. La stretta dovrebbe essere inserita nell'American Families Plan e secondo i calcoli dell'amministrazione dovrebbe portare a un incasso di circa 700 miliardi di dollari in dieci anni. (ANSA).