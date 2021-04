Covid: West Virginia,100 dollari ai giovani che si vaccinano

ROMA, 27 APR - Lo stato americano della West Virginia offrirà buoni di risparmio da 100 dollari ai residenti tra i 16 e i 35 anni che decideranno di vaccinarsi contro il Covid. Lo ha annunciato il governatore repubblicano Jim Justice, spiegando che è stato deciso di usare in questo modo i fondi del programma Cares in sostegno agli americani in difficoltà a causa della pandemia. La misura sarà retroattiva: anche chi si è già vaccinato, nella fascia di età in questione, riceverà il 'savings bond' da 100 euro. Justice ha detto che l'obiettivo è immunizzare il 70% della popolazione. Degli 1,47 milioni di residenti dello stato che possono aver accesso al vaccino, finora solo il 52% ha finora ricevuto almeno una dose, e la richiesta è persino diminuita negli ultimi giorni. (ANSA).