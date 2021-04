Vaccini: campagna di sensibilizzazione da record in Gb

LONDRA, 26 APR - Una campagna promozionale senza precedenti, del valore superiore ai 180 milioni di euro, allo scopo di convincere l'intera popolazione britannica a vaccinarsi entro la fine di luglio. E' l'ambizioso non meno che oneroso piano seguito dal governo britannico, determinato a raggiungere - a qualsiasi costo - l'obiettivo di offrire a chiunque risieda nel Regno Unito, e ne abbia diritto, uno dei vaccini autorizzati dall'ente regolatore. Una sfida enorme, non solo a livello logistico, con il coinvolgimento di oltre duemila centri di vaccinazioni sparsi su tutto il territorio, ma anche culturale, perché il piano vaccinale si è dovuto scontrare anche con le resistenze e la diffidenza di ampi strati della popolazione. Dopo la campagna pubblicitaria invernale, indirizzata principalmente alle minoranze etniche, che soprattutto nella prima fase del piano di immunizzazione avevano espresso le maggiori riserve contro i vaccini, oggi ne è iniziata una seconda - tramite spot radio-televisivo e inserzioni sui social media - rivolta agli under 50, così da rafforzare, e possibilmente accelerare, la piena adesione al programma vaccinale. Ad oggi nel Regno Unito sono state somministrate in totale quasi 47 milioni di dosi, con il 20% della popolazione adulta che ha già ricevuto anche il richiamo. E la risposta fra i sudditi più ultracinquantenni alla convocazione del servizio sanitario è stata positiva per oltre il 90%. (ANSA).