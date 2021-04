Romania espelle diplomatico russo

(ANSA-AFP) - BUCAREST, 26 APR - La Romania si appresta ad espellere un diplomatico russo, in solidarietà con la Repubblica Ceca. Lo ha annunciato il ministero romeno degli Esteri. "Le autorità romene hanno deciso di dichiarare persona non grata sul territorio della Romania Alexey Grichaev, vice dell'attaché militare presso l'ambasciata della Federazione russa a Bucarest, sulla base delle sue attività e azioni contrarie alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche", si legge in un comunicato. (ANSA-AFP).