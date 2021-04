Sono 82 i morti nell' incendio all'ospedale Covid di Baghdad

ROMA, 25 APR - Si aggrava ulteriormente il bilancio dell'incendio nell'ospedale per malati di Covid a Baghdad: secondo le autorità irachene, sono almeno 82 le persone morte nel rogo e 110 quelle rimaste ferite. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazimi ha intanto annunciato di aver sospeso dalle sue funzioni il ministro della Salute Hassan al-Tamimi, che sarà interrogato nell'ambito delle indagini sull'incendio che ha ucciso almeno 82 persone in un ospedale di Baghdad per malati di Covid. Verranno ascoltati anche il governatore di Baghdad, Mohammed Jaber, che aveva chiesto "al ministero della Salute una commissione d'inchiesta" sulla tragedia, così come il capo della Sanità per Baghdad orientale. "I risultati di questa indagine saranno presentati al governo entro cinque giorni", secondo una dichiarazione dell'ufficio di Kazimi. (ANSA).