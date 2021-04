Iran: Zarif in missione in Qatar e Iraq

TEHERAN, 24 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif domani volerà in Qatar e Iraq per discutere con i suoi omologhi di questioni regionali e di altri dossier internazionali. Lo ha reso noto il portavoce iraniano, Saeed Khatibzadeh. La missione di Zarif in Iraq si svolge a pochi giorni dalla notizia, confermata da un funzionario iracheno ed un diplomatico occidentale, di un incontro ad alto livello tra delegazioni iraniane e saudite a Baghdad, ad aprile. Il Qatar mantiene buoni rapporti con la Repubblica islamica, pur essendo uno stretto alleato di Washington. Mentre l'Iraq cerca di rendersi indispensabile come mediatore, per evitare di essere ridotto a un semplice campo di gioco tra Iran e Arabia Saudita, che sostengono i campi avversari nei principali conflitti regionali, in Yemen e Siria. In ballo, tra le altre cose, c'è il dossier nucleare iraniano, con i colloqui in corso a Vienna per rivitalizzare l'accordo internazionale sottoscritto nel 2015. I colloqui tra iraniani e sauditi sono rimasti segreti fino a quando il quotidiano britannico Financial Times non ne ha parlato la scorsa settimana. Riad ha negato tramite la stampa di Stato e Teheran non ha commentato, pur ribadendo di aver "sempre accolto" il principio del dialogo con l'Arabia Saudita. (ANSA).