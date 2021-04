Birmania: primo viaggio all'estero del capo dei militari

(ANSA-AFP) - GIACARTA, 24 APR - Il leader della giunta birmana, il generale Min Aung Hlaing, è arrivato a Giacarta per un incontro con i leader dei Paesi del sud-est asiatico membri dell'organizzazione regionale Asean. Le immagini fornite dal palazzo presidenziale mostrano il generale birmano che scende dall'aereo dopo essere atterrato nella capitale indonesiana per il suo primo viaggio all'estero da quando l'esercito ha preso il potere in Birmania. (ANSA-AFP).