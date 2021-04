Navalny annuncia, metto fine allo sciopero della fame

MOSCA, 23 APR - L'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny fa sapere di aver deciso di mettere fine allo sciopero della fame annunciato il 31 marzo per chiedere cure adeguate per i forti dolori alla schiena e alle gambe. Lo riporta la testata online Meduza citando il profilo Instagram del dissidente. (ANSA).