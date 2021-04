Clima: Macron, serve accelerare, il 2030 è il nuovo 2050

WASHINGTON, APR 22 - "Il 2030 è il nuovo 2050": lo ha detto Emmanuel Macron, sottolineando la necessità di accelerare gli sforzi globali nel suo intervento al summit globale sul clima promosso da Joe Biden. Il capo dell'Eliseo ha sottolineando la necessità di "cambiare completamente il nostro sistema finanziario" e di "utilizzare tutte le leve a nostra disposizione", ossia "innovazione, trasformazione del sistema finanziario, regolamentazione dei prezzi". E in particolare occorre "fissare un prezzo per l'energia legata al carbone", altrimenti non ci sarà alcuna transizione". (ANSA).