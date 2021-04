NEW YORK, 20 APR - Joe Biden ha parlato con la famiglia di George Floyd. Lo riferisce il fratello dell'afroamericano ucciso, Philonise Floyd. "Ha chiamato. Sa cosa vuole dire perdere un membro della famiglia", ha riferito Philonise Floyd. La giuria è riunita per il secondo giorno di deliberazioni e, secondo gli analisti, un verdetto potrebbe arrivare in settimana. (ANSA).