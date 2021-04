Germania: Soeder accetta Laschet come candidato Unione

BERLINO, 20 APR - "Accettiamo e rispettiamo" la decisione della Cdu: lo ha detto il numero uno della Csu Marku Soeder in conferenza stampa oggi, riconoscendo la vittoria di Armin Laschet come candidato alla cancelleria per l'Unione Cdu-Csu. "C'è la responsabilità per il Paese ma c'è anche la responsabilità per l'Unione", ha detto Soeder, aggiungendo di non volere "divisioni" all'interno. "C'è un giorno per la discussione e un giorno per la decisione", ha concluso Soeder, aggiungendo di aver già espresso le sue congratulazioni a Laschet. (ANSA).