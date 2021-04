Netanyahu, accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022

TEL AVIV, 19 APR - Israele ha firmato con Pfizer un accordo per l'acquisto di milioni di dosi di vaccino per l'anno 2022. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che è stata inoltre concordata un'opzione per l'acquisto di altre milioni dosi. I vaccini in questione - è stato detto - risultano efficaci nel combattere le varianti del virus. Netanyahu ha quindi auspicato di poter presto raggiungere un accordo anche con Moderna. "Israele - ha sottolineato il premier - continuerà a guidare la lotta mondiale contro il Covid. Non ci saranno più lockdown, sono finiti". (ANSA).