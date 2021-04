Covid:record casi nello stato di Mumbai,Delhi cerca ossigeno

ROMA, 18 APR - Si aggrava la situazione Covid in India con il Maharashtra, lo stato di Mumbai, che ha registrato solo nelle ultime 24 ore 68.631 nuovi casi (503 i morti), il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo riferiscono i media indiani. I casi di coronavirus sono in continuo aumento anche a Delhi dove il primo ministro Arvand Kejriwal ha messo in guardia sulla carenza di ossigeno e su una situazione critica delle terapie intensive, chiedendo un aiuto al governo centrale. (ANSA).