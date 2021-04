Covid, Messico: oltre 210mila i morti da inizio pandemia

ROMA, 16 APR - Ha superato quota 210mila in Messico il numero di decessi legati al Covid-19 registrati da inizio pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese nordamericano da 126 milioni di abitanti ha riportato finora 2,29 milioni di casi di contagio, di cui 1,76 milioni guariti. E' al terzo posto al mondo per numero di morti dopo Stati Uniti e Brasile, ma primo in rapporto alla popolazione. (ANSA).