Nepal: rinoceronti in aumento del 16% rispetto al 2015

ROMA, 15 APR - La popolazione di rinoceronti del Nepal mostra un promettente aumento del 16%: lo rilevano i risultati del National Rhino Count 2021 pubblicati nei giorni scorsi dal governo del Nepal. L'attuale popolazione della specie ammonta a 752 individui rispetto alla stima del 2015 di 645 nei territori del Terai Arc, secondo quanto riferito dal Wwf. "Le cinque specie di rinoceronti esistenti nel mondo sono state drammaticamente decimate dal bracconaggio e dalla distruzione dell'habitat. Scomparsi da gran parte delle loro foreste, praterie e savane, questi giganti sopravvivono in nuclei isolati. Quelli asiatici sono divisi in tre specie diverse: quella indiana, di Giava e di Sumatra. Se oggi i rinoceronti sopravvivono e in alcune aree crescono, è grazie anche al WWF, che in alcune aree ha realizzato incredibili "traslochi" di individui per sottrarli a luoghi troppo pericolosi o per ripopolare habitat da cui erano stati eradicati - e al commovente impegno dei ranger nei parchi africani e asiatici" sottolinea Isabella Pratesi, Direttore Conservazione WWF Italia. (ANSA).