Taiwan: Tsai, con Usa per scoraggiare provocazioni Cina

PECHINO, 15 APR - Taiwan collaborerà con gli Usa per scoraggiare le minacce delle attività militari della Cina. "Siamo molto disponibili a lavorare con Paesi che la pensano allo stesso modo, inclusi gli Stati Uniti, per salvaguardare insieme pace e stabilità dell'Indo-Pacifico e per scoraggiare manovre avventurose e provocazioni", ha detto la presidente Tsai Ing-wen, incontrando la delegazione Usa inviata da Joe Biden e guidata dall'ex senatore Chris Dodd. "La partnership Taiwan-Usa è più forte che mai", ha affermato Dodd, secondo i media locali. Le forze armate cinesi hanno iniziato oggi sei giorni di esercitazioni militari a sudovest di Taiwan. (ANSA).