Cremlino, sanzioni Usa non aiuteranno summit Putin-Biden

MOSCA, 15 APR - Le nuove sanzioni Usa "non aiuteranno" i piani per il summit Putin-Biden. Lo fa sapere il Cremlino, citato da Interfax. "Il fatto che, diciamo, le discusse, probabili sanzioni non contribuiranno in alcun modo all'incontro è inequivocabile", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda. "Se ostacolerà o meno (il vertice) sarà una decisione dei presidenti", ha aggiunto. Secondo Peskov, Biden ha già avanzato la sua offerta per un incontro, quindi spetta al presidente russo decidere cosa fare. Riguardo poi alle nuove sanzioni Usa, legate al caso SolarWind, che stando alla stampa Usa sarebbero imminenti, Peskov ha detto che "non c'è fumo senza arrosto" ma che il Cremlino attenderà l'annuncio ufficiale per commentare e reagire.