Ucraina: Kiev, domani Zelensky incontra Macron in Francia

MOSCA, 15 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena Zelenska domani saranno in Francia, dove il capo di Stato ucraino "avrà dei colloqui col presidente francese Emmanuel Macron": lo riporta la presidenza ucraina in un comunicato ripreso dall'agenzia Interfax. L'incontro viene annunciato sullo sfondo delle recenti tensioni attorno all'Ucraina. Kiev e i suoi alleati occidentali hanno espresso preoccupazione per l'aumento delle truppe russe non lontano dal confine ucraino e in Crimea, la penisola sul Mar Nero che la Russia si è di fatto annessa nel 2014 con un'invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento. Nelle ultime settimane sono inoltre aumentate le denunce di violazioni del cessate il fuoco nel Donbass, dove Mosca è accusata di sostenere militarmente i miliziani separatisti. Russia, Francia, Germania e Ucraina fanno parte del cosiddetto Quartetto di Normandia per cercare una soluzione pacifica al conflitto nel Donbass. (ANSA).