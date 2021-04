Covid: Grecia, via la quarantena all'arrivo se vaccinati

ROMA, 15 APR - La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano risultati negativi al tampone anti Covid: lo ha detto un funzionario del ministero del Turismo, secondo quanto riporta il Guardian. Da lunedì prossimo quindi, questi cittadini - provenienti dall'Ue e da altri cinque Paesi incluso il Regno Unito - non saranno più soggetti all'autoisolamento. "Si tratta di piccoli passi prima che il Paese apra i propri confini ai turisti, come è previsto, il 14 maggio", ha detto il funzionario del ministero. Oltre ai Paesi Ue e il Regno Unito la misura riguarda gli Usa, la Serbia, Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Allo stesso tempo, ha aggiunto il funzionario, riapriranno i propri terminal ai turisti anche nove aeroporti (Kos, Mykonos, Santorini, Rodi, Corfù, Atene, Salonicco, oltre a quelli di La Canea ed Herakleio sull'isola di Creta). (ANSA).