Ucraina:Austin, preoccupa dispiegamento truppe russe confine

BRUXELLES, 14 APR - "Abbiamo una serie di questioni molto importanti di cui parlare, non ultima la Russia, e certamente condivido la tua preoccupazione per il recente dispiegamento delle forze russe al confine con l'Ucraina". Così il segretario alla difesa Usa, Lloyd J. Austin III, al suo arrivo a Bruxelles rivolgendosi al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "Volevo venire di persona per farti sapere e ricordarti il ;;nostro impegno a rinvigorire le nostre relazioni con la Nato, che la consideriamo come una pietra angolare della sicurezza transatlantica", ha aggiunto. "Desidero riaffermare il nostro fermo impegno per la difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico", ha precisato Austin. (ANSA).