Covid: Danimarca verso una graduale riapertura dei confini

ROMA, 14 APR - La Danimarca riaprirà gradualmente i suoi confini ai cittadini di alcuni Paesi europei a partire dal primo maggio. Lo ha fatto sapere il governo in una nota, secondo quanto riferito da Bloomberg. Si prevede che per quella data i danesi più anziani avranno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, e il Paese potrà quindi accogliere cittadini europei già immunizzati. Dal 14 maggio l' apertura sarà estesa anche ai non vaccinati purchè provenienti da Paesi europei con bassi tassi di contaminazione. Questi viaggiatori dovranno comunque fornire un recente test negativo e isolarsi all'arrivo. "È un passo importante verso la possibilità di riaprire gradualmente e in sicurezza anche per le vacanze e i viaggi di piacere", ha affermato in una nota il ministro degli Esteri Jeppe Kofod. "Allo stesso tempo, è fondamentale procedere con cautela e ragionevolezza. La Danimarca è in una buona posizione. Non dobbiamo rischiare una battuta d'arresto ora". Il governo ha detto di aspettarsi che la maggior parte dei danesi sopra i 50 anni abbia ricevuto la prima vaccinazione contro il virus entro la metà di maggio. (ANSA).