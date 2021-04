Vaccini: Ue, per i contratti 2022 tutte le opzioni aperte

BRUXELLES, 14 APR - "Per il 2022 tutte le opzioni sono aperte, ma non commentiamo su questioni relative a contratti specifici". Così un portavoce della Commissione europea sulle indiscrezioni provenienti dall'Italia e riprese da 'La Stampa' circa l'intenzione dell'Ue di non rinnovare i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson per il 2022. (ANSA).